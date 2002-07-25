Раздел: Происшествия
В Николаеве надругались над 15-летней школьницей
Сейчас трое молодых людей и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу.
Утром, 30 июля, в Николаеве парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.
Мать девушки написала в полицию заявление о том, что ее 15-летняя дочь не пришла домой, поэтому она оправилась на поиски ребенка. По дороге она встретила девушку, а та объяснила свое появление только на утро тем, что ее изнасиловал наглядно знакомый молодой человек.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что потерпевшая в местном парке находилась в компании троих мужчин. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества алкоголя, выпитого с подругой незадолго до происшествия, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.
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Сейчас трое молодых людей, 19-ти лет, и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Утром, 30 июля, в Николаеве парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.
Мать девушки написала в полицию заявление о том, что ее 15-летняя дочь не пришла домой, поэтому она оправилась на поиски ребенка. По дороге она встретила девушку, а та объяснила свое появление только на утро тем, что ее изнасиловал наглядно знакомый молодой человек.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что потерпевшая в местном парке находилась в компании троих мужчин. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества алкоголя, выпитого с подругой незадолго до происшествия, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.
Читайте также: В Полтаве инкассаторский микроавтобус протаранил патрульное авто
Сейчас трое молодых людей, 19-ти лет, и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
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