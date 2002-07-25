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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве надругались над 15-летней школьницей

В Николаеве надругались над 15-летней школьницейСейчас трое молодых людей и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Утром, 30 июля, в Николаеве парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.

Мать девушки написала в полицию заявление о том, что ее 15-летняя дочь не пришла домой, поэтому она оправилась на поиски ребенка. По дороге она встретила девушку, а та объяснила свое появление только на утро тем, что ее изнасиловал наглядно знакомый молодой человек.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что потерпевшая в местном парке находилась в компании троих мужчин. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества алкоголя, выпитого с подругой незадолго до происшествия, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.

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Сейчас трое молодых людей, 19-ти лет, и потерпевшая проходят судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
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 Теги: Николаев, изнасилование

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Сегодня, 16:03 » Автор: Ирина Шевченко
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