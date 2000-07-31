Раздел: Происшествия
В Киеве ребенка убило током на крыше электропоезда
Место происшествия ограждено.
В Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер ребенок.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет, играли рядом с вагонами. Так, один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током. Тело мальчика вспыхнуло и упало вниз, где задымилось.
Читайте также: Под Харьковом парня убило током на крыше вагона
На данный момент на месте происшествия с детьми работают правоохранители и врачи.
В Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер ребенок.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет, играли рядом с вагонами. Так, один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током. Тело мальчика вспыхнуло и упало вниз, где задымилось.
Читайте также: Под Харьковом парня убило током на крыше вагона
На данный момент на месте происшествия с детьми работают правоохранители и врачи.
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