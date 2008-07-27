Раздел: Происшествия
Массовое отравление в Киеве: новые подробности
Количество пострадавших стремительно растет.
Количество людей, отравившихся шаурмой в Киеве, стремительно растет.
По последним данным Госпродпотребслужбы столицы, пострадали уже не менее семидесяти человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза.
Причем, как говорят медики, среди госпитализированных после отравления шаурмой — десять детей.
Уже стало известно, где конкретно отравились люди.
Так, сразу тридцать три человека (включая трех детей) ели шаурму возле станции метро «Дарница».
Еще двадцать шесть человек (двое детей) отравились шаурмой и сосисками на Почтовой площади возле кафе «Речной порт».
Также одиннадцать человек (сразу пятеро детей) отравились шаурмой на Оболони. Кроме этого, как сообщается, беременная женщина отравилась у станции метро «Лесная».
Сообщается, что еще четыре человека отравились шаурмой в Киевской области. Предварительный диагноз у пострадавших — сальмонеллез.
Читайте также: ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина
Сейчас в Киеве проходят масштабные проверки точек питания, где торгуют шаурмой.
Количество людей, отравившихся шаурмой в Киеве, стремительно растет.
По последним данным Госпродпотребслужбы столицы, пострадали уже не менее семидесяти человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза.
Причем, как говорят медики, среди госпитализированных после отравления шаурмой — десять детей.
Уже стало известно, где конкретно отравились люди.
Так, сразу тридцать три человека (включая трех детей) ели шаурму возле станции метро «Дарница».
Еще двадцать шесть человек (двое детей) отравились шаурмой и сосисками на Почтовой площади возле кафе «Речной порт».
Также одиннадцать человек (сразу пятеро детей) отравились шаурмой на Оболони. Кроме этого, как сообщается, беременная женщина отравилась у станции метро «Лесная».
Сообщается, что еще четыре человека отравились шаурмой в Киевской области. Предварительный диагноз у пострадавших — сальмонеллез.
Читайте также: ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина
Сейчас в Киеве проходят масштабные проверки точек питания, где торгуют шаурмой.
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