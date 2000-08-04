Раздел: Происшествия
В Днепре неизвестный выстрелил в лицо девушки
В Днепре на улице Синявского неизвестный выстрелил в лицо 26-летней девушки.
Пуля прошила девушке щеку возле мини-маркета, в середине дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на nashemisto.dp.ua.
Пуля задела правую щеку девушки, не нанеся серьезных повреждений. Врачи скорой, оказывавшие первую помощь пострадавшей, утверждают, что ее жизни ничего не угрожает. После детальных экспертиз стрелка задержали с поличным.
16 стреляных гильз, пуля в лицо случайной девушке и спецназовцы «КОРД» на своем дворе — так отпраздновал 2 августа свой 42-й день рождения владелец зарегистрированного карабина. Именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили «устроить салют» из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух.0
Одна из пуль попала в лицо 26-летней девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы.
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Полиция и спецподразделение КОРД задержали злоумышленника и изъяли боевое оружие. Сейчас ведется баллистическая экспертиза.
Пуля прошила девушке щеку возле мини-маркета, в середине дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на nashemisto.dp.ua.
Пуля задела правую щеку девушки, не нанеся серьезных повреждений. Врачи скорой, оказывавшие первую помощь пострадавшей, утверждают, что ее жизни ничего не угрожает. После детальных экспертиз стрелка задержали с поличным.
16 стреляных гильз, пуля в лицо случайной девушке и спецназовцы «КОРД» на своем дворе — так отпраздновал 2 августа свой 42-й день рождения владелец зарегистрированного карабина. Именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили «устроить салют» из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух.0
Одна из пуль попала в лицо 26-летней девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы.
Читайте также: Киев: неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту
Полиция и спецподразделение КОРД задержали злоумышленника и изъяли боевое оружие. Сейчас ведется баллистическая экспертиза.
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