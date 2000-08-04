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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина убил сожительницу табуреткой

На Киевщине мужчина убил сожительницу табуреткойОн был ранее судим.

Вину подозреваемого в убийстве и в придачу еще и краже теперь гособвинение будет доказывать в суде, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По информации официального сайта прокуратуры Киевщиы, ранее судимый 28-летний мужчина за нанесение тяжелых телесных повреждений, который находился на испытательном сроке, обокрал соседа – украл во дворе металлические емкости на сумму 8 тыс. грн.

На этом «приключения» подозреваемого не закончились. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он во время ссоры напал на свою 37-летнюю гражданскую жену и нанес ей несколько ударов табуреткой по голове. Пострадавшая попыталась вырваться и бежать, но он догнал ее и во дворе дома и нанес еще удары табуретом по голове, которые стали смертельными для пострадавшей. Женщина умерла на месте преступления.

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Подозреваемый был задержан и на период следствия находился под стражей. Прокуратура собрав все доказательства его вины в обвинительном акте и направила документ в суд. Рецидивист обвиняется по 2-м статьям: кража и умышленное убийство, ему светит до 15 лет тюрьмы.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 18:08 » Автор: Анна Мартынова
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