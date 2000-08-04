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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе бросили "коктейли Молотова" в жилой дом

На Донбассе бросили "коктейли Молотова" в жилой домПо данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 "Хулиганство".

Неизвестные бросили "коктейли Молотова" в один из частных домов Славянска, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"В 3:30 поступило сообщение о том, что неизвестные бросили в частное владение две бутылки с зажигательной смесью. Хозяин дома во время тушения огня получил ожоги", - отметили в пресс-службе.

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Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что пострадавшим оказался начальник охраны местного рыбхоза.
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 Теги: Донбасс, коктейли Молотова

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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