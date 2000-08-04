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Раздел: Происшествия  
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В Донецкой области иномарка сбила супружескую пару

В Донецкой области иномарка сбила супружескую пару В Мариуполе иномарка сбила супружескую пару на пешеходном переходе

ДТП случилось сегодня около 18:30 на пересечении проспекта Металлургов и улицы Университетской. Автомобиль «Suzuki» сбил пешеходов - супружескую пару, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мариупольские новости

Девушка оказалась практически под колесами. Она пострадала больше всего, получив травмы бедра, ушибы лица и головы. Ее госпитализировали. Муж потерпевшей отделался незначительными ссадинами.

По словам мужчины, они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. В это время двигавшийся с того же направления автомобиль совершил поворот, и в результате наехал на пешеходов. Водитель пояснил, что якобы не заметил людей на переходе.

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На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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 Теги: Донецкая область, ДТП

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Сегодня, 20:53 » Автор: Татьяна Ларина
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