Раздел: Происшествия
В Донецкой области иномарка сбила супружескую пару
В Мариуполе иномарка сбила супружескую пару на пешеходном переходе
ДТП случилось сегодня около 18:30 на пересечении проспекта Металлургов и улицы Университетской. Автомобиль «Suzuki» сбил пешеходов - супружескую пару, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мариупольские новости
Девушка оказалась практически под колесами. Она пострадала больше всего, получив травмы бедра, ушибы лица и головы. Ее госпитализировали. Муж потерпевшей отделался незначительными ссадинами.
По словам мужчины, они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. В это время двигавшийся с того же направления автомобиль совершил поворот, и в результате наехал на пешеходов. Водитель пояснил, что якобы не заметил людей на переходе.
Читайте также: ДТП в Киеве: иномарка сбила мужчину
На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
ДТП случилось сегодня около 18:30 на пересечении проспекта Металлургов и улицы Университетской. Автомобиль «Suzuki» сбил пешеходов - супружескую пару, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мариупольские новости
Девушка оказалась практически под колесами. Она пострадала больше всего, получив травмы бедра, ушибы лица и головы. Ее госпитализировали. Муж потерпевшей отделался незначительными ссадинами.
По словам мужчины, они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. В это время двигавшийся с того же направления автомобиль совершил поворот, и в результате наехал на пешеходов. Водитель пояснил, что якобы не заметил людей на переходе.
Читайте также: ДТП в Киеве: иномарка сбила мужчину
На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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