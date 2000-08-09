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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автобус влетел в скоростной трамвай

В Киеве автобус влетел в скоростной трамвайНа место прибыли спасатели.

В Киеве водитель микроавтобуса Мерседес влетел в забор Скоростного трамвая.

Сегодня в забор влетел водитель Мерседес. Наверное “подрезали”, как всегда, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

“Самый многострадальный забор в Киеве – скоростного трамвая. Сегодня в него влетел водитель Мерседес. Наверное “подрезали”, как всегда.

На место прибыли спасатели КАРС, которые будут извлекать авто.”, – указано в сообщении.

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Напомним, в Николаеве трамвай ничего не оставил от «Жигули», пострадали люди.
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 Теги: Киев, автобус, трамвай

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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