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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье пьяные жители устроили самосуд над вором. Видео

В Запорожье пьяные жители устроили самосуд над вором. ВидеоОтдыхающие передрались между собой.

В Запорожье на местном пляже отдыхающие поймали вора "на горячем" и решили устроить ему самосуд. Видео инцидента появилось в сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Сначала на кадрах можно увидеть, как преступник ворует у людей и сбегает. Через некоторое время охрана поймала и задержала мужчину. Отдыхающие набросились на него и избили. Очевидно, люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Потом сами отдыхающие передрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео.

"А где тут пляж? Помойка какая-то", "Это пляж? Пьяное быдло на свалке﻿", - пишуи в сети.

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Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.


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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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