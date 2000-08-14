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Раздел: Происшествия  
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В Киеве 7-летнего ребенка убило током

В Киеве 7-летнего ребенка убило токомДети играли возле трансформаторной станции.

16 августа в Киеве на ул. Киевской током убило 7-летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.

Трагедия произошла около 14.00. Ребенка доставили в больницу, однако несмотря на принятые реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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По предварительным данным, двое детей, 7 и 4-х лет играли на улице возле трансформаторной станции. Старший мальчик схватился за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.
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 Теги: Киев, ребенок

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Сегодня, 18:12 » Автор: Анна Мартынова
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