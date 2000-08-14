Раздел: Происшествия
В Киеве 7-летнего ребенка убило током
Дети играли возле трансформаторной станции.
16 августа в Киеве на ул. Киевской током убило 7-летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.
Трагедия произошла около 14.00. Ребенка доставили в больницу, однако несмотря на принятые реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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По предварительным данным, двое детей, 7 и 4-х лет играли на улице возле трансформаторной станции. Старший мальчик схватился за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.
16 августа в Киеве на ул. Киевской током убило 7-летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.
Трагедия произошла около 14.00. Ребенка доставили в больницу, однако несмотря на принятые реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Читайте также: В Киеве столкнулись BMW и Honda
По предварительным данным, двое детей, 7 и 4-х лет играли на улице возле трансформаторной станции. Старший мальчик схватился за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.
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