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Раздел: Происшествия  
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В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП

В Сумах полицейские попали в серьезное ДТПЕсть пострадавшие.

В воскресенье, 19 августа, около 14:30 в Сумах произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Автомобиль патрульной полиции столкнулся с Аudi на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская. Служебное авто после столкновения перевернулось на крышу.

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Как сообщает Данкор онлайн, в результате аварии пострадало четверо пешеходов. Один из них доставлен в больницу. Госпитализирована также девушка-патрульная.

В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП
В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП
В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП
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 Теги: Сумы, полиция

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Сегодня, 16:51 » Автор: Анна Мартынова
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