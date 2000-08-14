Раздел: Происшествия
В Сумах полицейские попали в серьезное ДТП
Есть пострадавшие.
В воскресенье, 19 августа, около 14:30 в Сумах произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Автомобиль патрульной полиции столкнулся с Аudi на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская. Служебное авто после столкновения перевернулось на крышу.
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Как сообщает Данкор онлайн, в результате аварии пострадало четверо пешеходов. Один из них доставлен в больницу. Госпитализирована также девушка-патрульная.
В воскресенье, 19 августа, около 14:30 в Сумах произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Автомобиль патрульной полиции столкнулся с Аudi на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская. Служебное авто после столкновения перевернулось на крышу.
Читайте также: В Одессе автомобиль провалился в яму
Как сообщает Данкор онлайн, в результате аварии пострадало четверо пешеходов. Один из них доставлен в больницу. Госпитализирована также девушка-патрульная.
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