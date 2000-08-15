Раздел: Происшествия
В Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшими
Причины аварии - неизвестны.
Около 11 часов утра в Одессе произошло ДТП в котором поучаствовало три авто. В аварии есть пострадавшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на od.oblast.online.
Автомобили ГАЗ 322113, Citroen и Lexus столкнулись на Мельницкой. Двое пассажиров из машины ГАЗ пострадали в аварии. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу для предоставления медицинской помощи. На место приезжали следователи, которые установят все события происшествия.
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Ранее мы писали о несчастном случае на трассе Киев-Одесса. Мужчина перелез через отбойник и попытался перебежать дорогу в неположенном месте, но попал под колеса служебной машины полиции.
Около 11 часов утра в Одессе произошло ДТП в котором поучаствовало три авто. В аварии есть пострадавшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на od.oblast.online.
Автомобили ГАЗ 322113, Citroen и Lexus столкнулись на Мельницкой. Двое пассажиров из машины ГАЗ пострадали в аварии. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу для предоставления медицинской помощи. На место приезжали следователи, которые установят все события происшествия.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Ранее мы писали о несчастном случае на трассе Киев-Одесса. Мужчина перелез через отбойник и попытался перебежать дорогу в неположенном месте, но попал под колеса служебной машины полиции.
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