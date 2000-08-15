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Раздел: Происшествия  
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В Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшими

В Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшимиПричины аварии - неизвестны.

Около 11 часов утра в Одессе произошло ДТП в котором поучаствовало три авто. В аварии есть пострадавшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на od.oblast.online.

Автомобили ГАЗ 322113, Citroen и Lexus столкнулись на Мельницкой. Двое пассажиров из машины ГАЗ пострадали в аварии. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу для предоставления медицинской помощи. На место приезжали следователи, которые установят все события происшествия.

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Ранее мы писали о несчастном случае на трассе Киев-Одесса. Мужчина перелез через отбойник и попытался перебежать дорогу в неположенном месте, но попал под колеса служебной машины полиции.
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 18:03 » Автор: Анна Мартынова
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