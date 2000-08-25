Раздел: Происшествия
В Кировоградской области пропала несовершеннолетняя
Девушка поздно ночью возвращалась из местной дискотеки
В селе Субботцы Кировоградской области в ночь с 24 на 25 августа пропала 17-летняя девушка, не дойдя до дома 600 метров. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Девушка ночью возвращалась домой из местной дискотеки, по дороге разговаривала по телефону. Ее знакомый собеседник говорит, что разговор прервался, затем ее крик и услышал страшные слова: "Я истекаю кровью, позвони родителям, я рядом", - написал он.
Позже полицейские установили место нападения на девушку, также был найден ее телефон. Сотрудники полиции и Нацгвардии ищут ее шестые сутки.
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"Вместе с руководителем полиции Кировоградщины Романом Козьяковым встретились с матерью девушки, которой я рассказал о мерах, что мы делаем, заверил ее, что активные поисковые действия мы будем продолжать все время пока не будет найдена девушка и задержан злоумышленник, но нужна помощь и сотрудничество с полицией жителей поселка, нужно зайти и обследовать каждый двор", - добавил он
В селе Субботцы Кировоградской области в ночь с 24 на 25 августа пропала 17-летняя девушка, не дойдя до дома 600 метров. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Девушка ночью возвращалась домой из местной дискотеки, по дороге разговаривала по телефону. Ее знакомый собеседник говорит, что разговор прервался, затем ее крик и услышал страшные слова: "Я истекаю кровью, позвони родителям, я рядом", - написал он.
Позже полицейские установили место нападения на девушку, также был найден ее телефон. Сотрудники полиции и Нацгвардии ищут ее шестые сутки.
Читайте также: В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка
"Вместе с руководителем полиции Кировоградщины Романом Козьяковым встретились с матерью девушки, которой я рассказал о мерах, что мы делаем, заверил ее, что активные поисковые действия мы будем продолжать все время пока не будет найдена девушка и задержан злоумышленник, но нужна помощь и сотрудничество с полицией жителей поселка, нужно зайти и обследовать каждый двор", - добавил он
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