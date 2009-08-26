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Раздел: Происшествия  
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На киевской трассе произошло смертельное ДТП

На киевской трассе произошло смертельное ДТПСегодня, 1 сентября, на трассе М01 в Козелецком районе произошла авария.

Об этом сообщает Чернигов Оперативный, передает Хроника.инфо со ссылкой на val.ua.

По предварительной информации водитель Range Rover (200 км, год) не справился с управлением и вылетел в кювет.

В машине находилось двое, один погиб на месте.

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Другие подробности пока не сообщались.
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 Теги: Черниговская область, ДТП, жертва

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Сегодня, 13:06 » Автор: Алена Шимко
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