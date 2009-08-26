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Раздел: Происшествия  
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На Одесчине мужчину завалило песком в карьере

На Одесчине мужчину завалило песком в карьереМужчину, несанкционированно добывавшего песок, засыпало в карьере.

Инцидент произошел рано утром 31 августа в районе села Третий участок Ананьевского района. передает Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.

Мужчину, добывавшего песок, засыпало в карьере. На помощь копателю приехали 5 сотрудников ГСЧС.

Мужчину достали из карьера и передали медикам.

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От госпитализации он отказался. Пострадавшему 43 года.
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 Теги: Одесская область, песок, карьер, завал

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Сегодня, 14:39 » Автор: Алена Шимко
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