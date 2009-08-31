Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестные похитили маленького ребенка
Объявлен план «Перехват».
В воскресенье, 2 августа, в Киеве похитили ребенка. Полиция ввела оперативный план «Перехват», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Похищение произошло в Голосеевском районе столицы.
Ребенку на вид около 4-5 лет. Сообщается, злоумышленники просто вырвали его из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша - Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.
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Полиция Киева ввела план «Перехват» в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
В воскресенье, 2 августа, в Киеве похитили ребенка. Полиция ввела оперативный план «Перехват», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Похищение произошло в Голосеевском районе столицы.
Ребенку на вид около 4-5 лет. Сообщается, злоумышленники просто вырвали его из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша - Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.
Читайте также: В Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в троллейбус
Полиция Киева ввела план «Перехват» в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
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