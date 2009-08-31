» » В Киеве неизвестные похитили маленького ребенка
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве неизвестные похитили маленького ребенка

В Киеве неизвестные похитили маленького ребенкаОбъявлен план «Перехват».

В воскресенье, 2 августа, в Киеве похитили ребенка. Полиция ввела оперативный план «Перехват», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Похищение произошло в Голосеевском районе столицы.

Ребенку на вид около 4-5 лет. Сообщается, злоумышленники просто вырвали его из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша - Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.

Читайте также: В Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в троллейбус

Полиция Киева ввела план «Перехват» в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, похищение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:48 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0

Похожие новости по теме

В Днепровском районе Киева избили и похитили мужчину В Днепровском районе Киева избили и похитили мужчину

Был введен план "Перехват".

Под Киевом похитили мужчину Под Киевом похитили мужчину

Похищение произошло около 16:45.

В Киеве из-за похищения девушки объявлен план-перехват В Киеве из-за похищения девушки объявлен план-перехват

Жителей города просят сообщать всю известную информацию.

В Киеве похитили человека: объявлен план «Перехват» В Киеве похитили человека: объявлен план «Перехват»

В Киеве посреди улицы похитили человека.

В Киеве похитили человека: объявлен план «Перехват» В Киеве похитили человека: объявлен план «Перехват»

Преступники также угнали Mercedes похищенного.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх