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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горела многоэтажка

В Киеве горела многоэтажкаОбошлось без пострадавших.

2 сентября в 08:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Малиновского, 11, в одной из квартир на 5-м этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в комнате. В 9:21 бойцы ликвидировали пожар.

В результате пожара повреждены личные вещи на площади 20 кв. м, мебель, окно, подоконник, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.

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К счастью, погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 12:06 » Автор: Анна Мартынова
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Никто не пострадал.

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