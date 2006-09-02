Раздел: Происшествия
В Киеве горела многоэтажка
Обошлось без пострадавших.
2 сентября в 08:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Малиновского, 11, в одной из квартир на 5-м этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в комнате. В 9:21 бойцы ликвидировали пожар.
В результате пожара повреждены личные вещи на площади 20 кв. м, мебель, окно, подоконник, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.
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К счастью, погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется
2 сентября в 08:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Малиновского, 11, в одной из квартир на 5-м этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в комнате. В 9:21 бойцы ликвидировали пожар.
В результате пожара повреждены личные вещи на площади 20 кв. м, мебель, окно, подоконник, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
К счастью, погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется
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