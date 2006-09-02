Раздел: Происшествия
На Киевщине пьяный ногой задушил собутыльника
Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
В Киевской области арестовали и будут судить мужчину, который зверски убил своего соседа после распития с ним алкогольных напитков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
В пресс-службе прокуратуры напомнили, ЧП произошло в апреле 2018 года. Двое соседей распивали алкогольные напитки, между ними произошла ссора, в ходе которой 53-летний житель Броваров стал наносить хозяину дома удары. После того, как потерпевший упал, его оппонент надавил ему ногой на шею. В результате таких действий 49-летний хозяин дома умер на месте.
«В суд направлен обвинительный акт в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины», - говорится в сообщении ведомства.
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Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
В Киевской области арестовали и будут судить мужчину, который зверски убил своего соседа после распития с ним алкогольных напитков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
В пресс-службе прокуратуры напомнили, ЧП произошло в апреле 2018 года. Двое соседей распивали алкогольные напитки, между ними произошла ссора, в ходе которой 53-летний житель Броваров стал наносить хозяину дома удары. После того, как потерпевший упал, его оппонент надавил ему ногой на шею. В результате таких действий 49-летний хозяин дома умер на месте.
«В суд направлен обвинительный акт в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины», - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также: В Киеве авто на еврономерах искорежило мотоцикл
Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
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