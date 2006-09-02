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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине пьяный ногой задушил собутыльника

На Киевщине пьяный ногой задушил собутыльникаЕму грозит до 15 лет тюремного заключения.

В Киевской области арестовали и будут судить мужчину, который зверски убил своего соседа после распития с ним алкогольных напитков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, ЧП произошло в апреле 2018 года. Двое соседей распивали алкогольные напитки, между ними произошла ссора, в ходе которой 53-летний житель Броваров стал наносить хозяину дома удары. После того, как потерпевший упал, его оппонент надавил ему ногой на шею. В результате таких действий 49-летний хозяин дома умер на месте.

«В суд направлен обвинительный акт в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины», - говорится в сообщении ведомства.

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Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
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 Теги: Киевщина, собутыльник

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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