Раздел: Происшествия
В Одессе известному общественнику прострелили ноги
Пострадал Андрей Вагапов.
Вчера, 5 сентября, поздним вечером в Одессе неизвестные напали на волонтера Андрея Вагапова и прострелили ему ноги. Нападение произошло на улице Высоцкого, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На место происшествия срочно вызвали скорую помощь и полицию.
Как сообщили в полиции жизнь Вагапова вне угрозы. "Жизни активиста на данный момент ничего не угрожает. Его госпитализировали и сделали рентген, зафиксировано два ранения из неизвестного оружия, скорее всего, травмата", - сообщил советник главы ГУ НП Руслан Форостяк.
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Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Полиция занимается поисками злоумышленников.
Вчера, 5 сентября, поздним вечером в Одессе неизвестные напали на волонтера Андрея Вагапова и прострелили ему ноги. Нападение произошло на улице Высоцкого, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На место происшествия срочно вызвали скорую помощь и полицию.
Как сообщили в полиции жизнь Вагапова вне угрозы. "Жизни активиста на данный момент ничего не угрожает. Его госпитализировали и сделали рентген, зафиксировано два ранения из неизвестного оружия, скорее всего, травмата", - сообщил советник главы ГУ НП Руслан Форостяк.
Читайте также: В Киеве активисту прострелили ногу
Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Полиция занимается поисками злоумышленников.
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