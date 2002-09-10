Раздел: Происшествия
В Киеве задержали преступника из Нидерландов
Мужчина скрывался в Украине.
Во время проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ и полиции Киева получили сообщение об иностранце, который скрывается в Украине.
Злоумышленник пытался избежать наказания за преступления, совершенные на территории Нидерландов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Оперативники обратились в Департамент международного полицейского сотрудничества «Интерпол», чтобы проверить имеющиеся сведения по указанному лицу.
Читайте также: В Киеве задержали дерзкого преступника
В Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили, что информация подтвердилась.
Во время проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ и полиции Киева получили сообщение об иностранце, который скрывается в Украине.
Злоумышленник пытался избежать наказания за преступления, совершенные на территории Нидерландов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Оперативники обратились в Департамент международного полицейского сотрудничества «Интерпол», чтобы проверить имеющиеся сведения по указанному лицу.
Читайте также: В Киеве задержали дерзкого преступника
В Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили, что информация подтвердилась.
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