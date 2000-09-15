Раздел: Происшествия
В Киеве мошенницы обманули пенсионера на 150 тысяч
Пенсионер "клюнул" на старую схему.
Лохотрон 90-х с обменом якобы недействительных денег на "новые" продолжает активно возрождаться в столице. Сегодня очередной жертвой "сердобольных сотрудников собеса" стал 74-летний житель Печерского района Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сегодня, 20 сентября, около полудня на домашний телефон пожилого жителя улицы Предславинской позвонила некая женщина и, представившись сотрудницей собеса, сказала что к нему придут две их работницы "чтобы обменять пенсионное удостоверение на документ нового образца".
Сразу же после телефонного разговора в дверь дедушки позвонили. На пороге стояли две женщины, они махнули перед близоруким пенсионером какой-то корочкой и представились Олей и Леной из собеса. Они попросили принести пенсионное удостоверение и все деньги, которые есть, под предлогом необходимости "посмотреть по номерам купюр, не вышли ли они уже из оборота", так как пенсионер их мог копить всю жизнь.
Дедушка подчинился и вынес визитерам 120 тыс. грн и 1 тыс. долларов скопленных сбережений. Во время "переписи" мошенницы подменили все деньги на сувенирные купюры-календарики и быстро ушли. Когда пенсионер взял очки и рассмотрел, на что ему обменяли его деньги, мошенниц и след простыл.
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Прибывшая полиция приняла заявление. Правоохранители зарегистрировали преступление по ст.190 УК Украины - "Мошенничество". Примечательно, что это уже не первый случай за последний месяц, а конкретно этот инцидент произошел недалеко от офиса столичной прокуратуры. Похоже, преступность пользуется моментом, пока разные правоохранительные структуры выясняют отношения между собой.
Лохотрон 90-х с обменом якобы недействительных денег на "новые" продолжает активно возрождаться в столице. Сегодня очередной жертвой "сердобольных сотрудников собеса" стал 74-летний житель Печерского района Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сегодня, 20 сентября, около полудня на домашний телефон пожилого жителя улицы Предславинской позвонила некая женщина и, представившись сотрудницей собеса, сказала что к нему придут две их работницы "чтобы обменять пенсионное удостоверение на документ нового образца".
Сразу же после телефонного разговора в дверь дедушки позвонили. На пороге стояли две женщины, они махнули перед близоруким пенсионером какой-то корочкой и представились Олей и Леной из собеса. Они попросили принести пенсионное удостоверение и все деньги, которые есть, под предлогом необходимости "посмотреть по номерам купюр, не вышли ли они уже из оборота", так как пенсионер их мог копить всю жизнь.
Дедушка подчинился и вынес визитерам 120 тыс. грн и 1 тыс. долларов скопленных сбережений. Во время "переписи" мошенницы подменили все деньги на сувенирные купюры-календарики и быстро ушли. Когда пенсионер взял очки и рассмотрел, на что ему обменяли его деньги, мошенниц и след простыл.
Читайте также: Под Киевом Peugeot сбил насмерть пешехода
Прибывшая полиция приняла заявление. Правоохранители зарегистрировали преступление по ст.190 УК Украины - "Мошенничество". Примечательно, что это уже не первый случай за последний месяц, а конкретно этот инцидент произошел недалеко от офиса столичной прокуратуры. Похоже, преступность пользуется моментом, пока разные правоохранительные структуры выясняют отношения между собой.
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