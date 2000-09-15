В Киеве мошенницы обманули пенсионера на 150 тысяч

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На днях, в минувшую пятницу в правоохранительные органы обратилась пенсионерка с просьбой о помощи, она сообщила о том, что ее ограбили и забрали у нее почти тридцать тысяч гривен. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУМВД Украины в Днепропетровской области.