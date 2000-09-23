Раздел: Происшествия
В Одессе тяжело ранен общественный активист
Михайлик находится в больнице, ему делают операцию.
В Одессе обстреляли общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика.
Об этом вечером 22 сентября сообщил его коллега Александр Солонтай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Стреляли в лидера "Силы Людей" Одессы Олега Михайлика. Состояние критическое, врачи работают, надеемся, шансы на спасение есть", - заявил он.
По сообщению одесского издания "Думская" со ссылкой на супругу Михайлика, нападение вечером в субботу совершили неизвестные.
"Михайлик находится в больнице, ему делают операцию", - отмечает издание.
Врач в медучреждении, где находится Михайлик, заявил, что сердце в результате обстрела не задето.
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"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задето. Но пуля там есть. Больной выводится из шока, когда его состояние будет стабильное, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.
В Одессе обстреляли общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика.
Об этом вечером 22 сентября сообщил его коллега Александр Солонтай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Стреляли в лидера "Силы Людей" Одессы Олега Михайлика. Состояние критическое, врачи работают, надеемся, шансы на спасение есть", - заявил он.
По сообщению одесского издания "Думская" со ссылкой на супругу Михайлика, нападение вечером в субботу совершили неизвестные.
"Михайлик находится в больнице, ему делают операцию", - отмечает издание.
Врач в медучреждении, где находится Михайлик, заявил, что сердце в результате обстрела не задето.
Читайте также: Стрельба в Киеве: тяжело ранен мужчина
"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задето. Но пуля там есть. Больной выводится из шока, когда его состояние будет стабильное, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.
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