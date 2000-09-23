» » В Одессе тяжело ранен общественный активист
Раздел: Происшествия  
0

В Одессе тяжело ранен общественный активист

В Одессе тяжело ранен общественный активистМихайлик находится в больнице, ему делают операцию.

В Одессе обстреляли общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика.

Об этом вечером 22 сентября сообщил его коллега Александр Солонтай, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Стреляли в лидера "Силы Людей" Одессы Олега Михайлика. Состояние критическое, врачи работают, надеемся, шансы на спасение есть", - заявил он.

По сообщению одесского издания "Думская" со ссылкой на супругу Михайлика, нападение вечером в субботу совершили неизвестные.

"Михайлик находится в больнице, ему делают операцию", - отмечает издание.

Врач в медучреждении, где находится Михайлик, заявил, что сердце в результате обстрела не задето.

Читайте также: Стрельба в Киеве: тяжело ранен мужчина

"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задето. Но пуля там есть. Больной выводится из шока, когда его состояние будет стабильное, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: активист, ранение

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
     233
     0

Похожие новости по теме

Стрельба в Киеве: тяжело ранен мужчина Стрельба в Киеве: тяжело ранен мужчина

Обстоятельства происшествия выясняются.

Стрельба на пляже Одессы: ранен ребенок Стрельба на пляже Одессы: ранен ребенок

Преступников ищут.

Стрельба в Одессе: ранен нацгвардеец Стрельба в Одессе: ранен нацгвардеец

Молодой человек, открывший стрельбу, задержан.

В центре Одессы стреляли: ранен охранник бизнес-центра В центре Одессы стреляли: ранен охранник бизнес-центра

Активисты жалуются, что тоже пострадали.

Один из активистов Свободы был тяжело ранен и похищен в Макеевке Один из активистов Свободы был тяжело ранен и похищен в Макеевке

Одного из активистов партии "Свобода" ранили, а потом захватили в плен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх