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В Киеве произошла массовая драка с полицейскими

В Киеве произошла массовая драка с полицейскимиЭто уже не первое подобное происшествие на этом участке.

В столице произошла массовая драка между полицией и охранниками строительства. 22 сентября около сотни неизвестных атаковали строительную площадку на Осокорках. Нападавшие приступили к сносу забора. Их встретили несколько десятков охранников стройплощадки, вооруженных полицейскими щитами и дубинками. Количество охранников и их экипировка указывают на то, что застройщик готовился к нападению. На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Между полицейскими и охранниками стройки произошло столкновение, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Стройка приобрела славу скандальной. На данном участке предлагалось создание экологического парка. На данную территорию так же претендует застройщик, который планирует возведение жилого комплекса "Патриотика на озерах".

Ранее на данном участке неоднократно происходили массовые беспорядки.

16 мая нынешнего года произошла массовая драка между группой неизвестных и охранниками. По версии censor.net.ua, участники столкновения являлись членами партии «Национальный корпус».

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28 июля произошла массовая драка между полицией и группировкой неустановленных лиц, которые, по данным censor.net.ua, представляли «Национальные дружины» и «Национальный корпус».

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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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