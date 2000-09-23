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Раздел: Происшествия  
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В Киеве у школы обнаружили окровавленного мужчину

В Киеве у школы обнаружили окровавленного мужчинуМужчина в себя выстрелил.

В Киеве по адресу Срибнокильская, 8а обнаружили окровавленного мужчину. Предварительно, он пытался покончить жизнь самоубийством, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Инцидент произошел 26 сентября около 18:00.

По предварительной информации, мужчина 1975 года рождения выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства. Его обнаружили прохожие возле школы №314.

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Прибывшие на место медики оказали первую помощь и госпитализировали мужчину в больницу. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

В Киеве у школы обнаружили окровавленного мужчину
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 Теги: Киев, школа

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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