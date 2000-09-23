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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали «на горячем» квартирных мошенников

В Киеве поймали «на горячем» квартирных мошенников Подозреваемая пыталась избавиться от вещдоков.

Столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая с помощью поддельных документов завладела недвижимостью граждан Киева и объектами, которые находились в собственности Киева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На разоблачении банды ушло несколько месяцев. Правоохранителям удалось задокументировать семь фактов завладения жилыми помещениями в столице. В пяти случаях злоумышленникам удалось продать квартиры нечего не подозревающим людям. Сумма ущерба, нанесенного преступной группой, по предварительным оценкам, составляет свыше пяти миллионов гривен.

По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов изъяты поддельные правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печати коммунальных предприятий, государственных регистраторов, нотариусов, двух районных судов города Киева и Министерства юстиции Украины. Изъято также более 20 паспортов граждан Украины, РФ и УССР.

Во время обыска женщина, которую подозревают в мошенничестве, пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив их из окна своей квартиры на 24-м этаже жилого дома.

В настоящее время двум фигурантам производства объявлены подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и в подделке документов. Одну из участниц группировки арестовали. В качестве альтернативы суд определил подозреваемой залог в сумме более 5,7 мл гривен.

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Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению.

В Киеве поймали «на горячем» квартирных мошенников
В Киеве поймали «на горячем» квартирных мошенников
В Киеве поймали «на горячем» квартирных мошенников
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 Теги: Киев, мошенники

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Сегодня, 16:48 » Автор: Анна Мартынова
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