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Раздел: Происшествия  
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ДТП на Закарпатье: водитель задавил насмерть свою сестру, въехав в толпу

ДТП на Закарпатье: водитель задавил насмерть свою сестру, въехав в толпу Четыре человека пострадали, одна женщина погибла.

В Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что 35-летний водитель проявил агрессию из-за личной неприязни к сестре. Рядом с женщиной на улице находилось еще четверо местных жителей. Все они получили телесные повреждения, а сестра водителя погибла в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и нарушения безопасности дорожного движения, что привело к травмам.

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Сейчас мужчину отпустили из-под стражи под денежный залог.
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 Теги: ДТП, Закарпатье

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Сегодня, 18:15 » Автор: Анна Мартынова
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