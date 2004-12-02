Раздел: Происшествия
ДТП на Закарпатье: водитель задавил насмерть свою сестру, въехав в толпу
Четыре человека пострадали, одна женщина погибла.
В Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что 35-летний водитель проявил агрессию из-за личной неприязни к сестре. Рядом с женщиной на улице находилось еще четверо местных жителей. Все они получили телесные повреждения, а сестра водителя погибла в реанимации.
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и нарушения безопасности дорожного движения, что привело к травмам.
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Сейчас мужчину отпустили из-под стражи под денежный залог.
В Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что 35-летний водитель проявил агрессию из-за личной неприязни к сестре. Рядом с женщиной на улице находилось еще четверо местных жителей. Все они получили телесные повреждения, а сестра водителя погибла в реанимации.
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и нарушения безопасности дорожного движения, что привело к травмам.
Читайте также: В Киеве не разминулись Skoda и Geely
Сейчас мужчину отпустили из-под стражи под денежный залог.
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