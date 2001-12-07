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Раздел: Происшествия  
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В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле

В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле Он продавал амфетамин.

Работники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками Броварского отделения полиции задержали бывшего милиционера, у которого нашли 10 грамм амфетамина и лабораторное орудие для его приготовления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Грамм амфетамина сейчас на черном рынке стоит около 200 гривен. Из органов экс-милиционер уволился в 2010 году, и решил заниматься наркоторговлей, так как по уровню доходов эта деятельность занимает оно из ведущих мест в стране.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, возбуждены уголовные производства по ст. 309 и ст. 313 УК Украины.

В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле
В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле
В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле
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 Теги: Киев, наркотики

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Сегодня, 15:23 » Автор: Анна Мартынова
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