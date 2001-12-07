Раздел: Происшествия
В Киеве бывшего полицейского уличили в наркоторговле
Он продавал амфетамин.
Работники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками Броварского отделения полиции задержали бывшего милиционера, у которого нашли 10 грамм амфетамина и лабораторное орудие для его приготовления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Грамм амфетамина сейчас на черном рынке стоит около 200 гривен. Из органов экс-милиционер уволился в 2010 году, и решил заниматься наркоторговлей, так как по уровню доходов эта деятельность занимает оно из ведущих мест в стране.
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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, возбуждены уголовные производства по ст. 309 и ст. 313 УК Украины.
Работники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками Броварского отделения полиции задержали бывшего милиционера, у которого нашли 10 грамм амфетамина и лабораторное орудие для его приготовления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Грамм амфетамина сейчас на черном рынке стоит около 200 гривен. Из органов экс-милиционер уволился в 2010 году, и решил заниматься наркоторговлей, так как по уровню доходов эта деятельность занимает оно из ведущих мест в стране.
Читайте также: В Киеве из-за аварии нет отопления на восьми улицах
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, возбуждены уголовные производства по ст. 309 и ст. 313 УК Украины.
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