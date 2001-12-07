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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием маршруток

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутокНе разминулись две маршрутки.

В середу, 12 декабря, в Киеве произошло очередное ДТП с участием маршруток, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Авария с участием двух транспортных средств произошла в районе «Электронмаша».

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На месте инцидента работали сотрудники полиции. Другие подробности аварии пока неизвестны.

В Киеве произошло ДТП с участием маршруток
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:57 » Автор: Анна Мартынова
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