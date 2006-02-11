Раздел: Происшествия
В столичном супермаркете ограбили известную актрису
Обнародовано фото воровки.
В Киеве карманница обворовала украинскую актрису Наталию Васько. Инцидент произошел в киевском ТЦ «Пирамида», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Васько уточнила, что это произошло 13 февраля в супермаркете «Сильпо» (по ул. Александра Мишуги, 4). Также артистка опубликовала видео, снятое в магазине камерой наблюдения.
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«Хочу предостеречь! Возможно она живет, учится, работает рядом с вами. Девушка в серебряной куртке, черной шапке - воровка!» - написала Васько.
В Киеве карманница обворовала украинскую актрису Наталию Васько. Инцидент произошел в киевском ТЦ «Пирамида», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Васько уточнила, что это произошло 13 февраля в супермаркете «Сильпо» (по ул. Александра Мишуги, 4). Также артистка опубликовала видео, снятое в магазине камерой наблюдения.
Читайте также: Под Одессой велосипедиста переехали два авто
«Хочу предостеречь! Возможно она живет, учится, работает рядом с вами. Девушка в серебряной куртке, черной шапке - воровка!» - написала Васько.
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