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Раздел: Происшествия  
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В столичном супермаркете ограбили известную актрису

В столичном супермаркете ограбили известную актрисуОбнародовано фото воровки.

В Киеве карманница обворовала украинскую актрису Наталию Васько. Инцидент произошел в киевском ТЦ «Пирамида», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Васько уточнила, что это произошло 13 февраля в супермаркете «Сильпо» (по ул. Александра Мишуги, 4). Также артистка опубликовала видео, снятое в магазине камерой наблюдения.

В столичном супермаркете ограбили известную актрису


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«Хочу предостеречь! Возможно она живет, учится, работает рядом с вами. Девушка в серебряной куртке, черной шапке - воровка!» - написала Васько.

В столичном супермаркете ограбили известную актрису
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 Теги: Киев, супермаркет

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Сегодня, 18:30 » Автор: Анна Мартынова
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