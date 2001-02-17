Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестный мужчина избил жителя столицы
Правоохранители задержали злоумышленника.
Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на территории «Арена Сити».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Сообщается, что пострадавший был избит мужчиной арабской внешности, однако он не разглядел его лица.
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В свою очередь, у нападавшего был найден сигнальный пистолет и патроны, разрешения на которые он при себе не имел.
Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на территории «Арена Сити».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Сообщается, что пострадавший был избит мужчиной арабской внешности, однако он не разглядел его лица.
Читайте также: В Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка
В свою очередь, у нападавшего был найден сигнальный пистолет и патроны, разрешения на которые он при себе не имел.
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