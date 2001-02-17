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Раздел: Происшествия  
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В Киеве неизвестный мужчина избил жителя столицы

В Киеве неизвестный мужчина избил жителя столицыПравоохранители задержали злоумышленника.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на территории «Арена Сити».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Сообщается, что пострадавший был избит мужчиной арабской внешности, однако он не разглядел его лица.

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В свою очередь, у нападавшего был найден сигнальный пистолет и патроны, разрешения на которые он при себе не имел.

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 Теги: Киев, мужчина, драка

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