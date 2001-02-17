Раздел: Происшествия
В Ирпене подожгли автомобиль депутата
Обошлось без пострадавших.
На Киевщине, в Ирпене, 17 февраля неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi депутата Ирпенского областного горсовета. Огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
О происшествии сообщил сам 36-летний политик, объяснили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.
Отмечается, что автомобиль имел иностранную регистрацию. В ходе ЧП никто из людей не пострадал.
"Полицейские изъяли улики, которые будут направлены на проведение экспертизы. Открыто уголовное производство по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества", – сообщили правоохранители.
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Аналогичный случай поджога авто 17 февраля обнаружили в с. Счастливое на Киевщине. Там неизвестные подожгли машину посреди футбольного поля.
На Киевщине, в Ирпене, 17 февраля неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi депутата Ирпенского областного горсовета. Огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
О происшествии сообщил сам 36-летний политик, объяснили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.
Отмечается, что автомобиль имел иностранную регистрацию. В ходе ЧП никто из людей не пострадал.
"Полицейские изъяли улики, которые будут направлены на проведение экспертизы. Открыто уголовное производство по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества", – сообщили правоохранители.
Читайте также: В Киеве поймали «домушника»-рецидивиста
Аналогичный случай поджога авто 17 февраля обнаружили в с. Счастливое на Киевщине. Там неизвестные подожгли машину посреди футбольного поля.
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