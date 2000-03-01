Раздел: Происшествия
Украина заявила о готовности обмена заложниками с РФ
Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев.
Украина готова в кратчайшие сроки провести обмен 25 украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, на 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть их в Россию.
О соответствующем предложении украинской стороны напомнил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Он отметил, что "подтверждает предложение Украины относительно обмена 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту России с призывом вернуть их в Россию, на 25 украинских заложников в российских тюрьмах".
По его словам, на прошлой неделе было важно услышать от Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о том, что во время своего недавнего визита в Москву он поднял вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных моряков и украинских заложников, помещенных в тюрьмы на территории РФ.
"Мы призываем Председательство активно заниматься этим гуманитарным приоритетом. И мы призываем другие государства-члены уделять первоочередное внимание этому вопросу", - заявил Прокопчук.
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Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.
Украина готова в кратчайшие сроки провести обмен 25 украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, на 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть их в Россию.
О соответствующем предложении украинской стороны напомнил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Он отметил, что "подтверждает предложение Украины относительно обмена 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту России с призывом вернуть их в Россию, на 25 украинских заложников в российских тюрьмах".
По его словам, на прошлой неделе было важно услышать от Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о том, что во время своего недавнего визита в Москву он поднял вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных моряков и украинских заложников, помещенных в тюрьмы на территории РФ.
"Мы призываем Председательство активно заниматься этим гуманитарным приоритетом. И мы призываем другие государства-члены уделять первоочередное внимание этому вопросу", - заявил Прокопчук.
Читайте также: Российская сторона заблокировала обмен заложниками
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.
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