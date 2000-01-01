Раздел: Культура
Оля Полякова без макияжа и с детьми поздравила всех с новым годом
Известная украинская певица опубликовала поздравительное видео в Инстаграме.
Оля Полякова не смогла оставить своих поклонников без поздравления с Новым годом. Певица без макияжа в компании своих дочек записала видео.
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"С наступающим! Этот год был прекрасен, великолепен! Даже жаль что он уходит..., но следующий будет ещё лучше , будем в это верить ,и будет так! У кого был не очень, отпускайте! Пусть будет радость! Люблю вас , Мои!", - написала артистка.
Оля Полякова не смогла оставить своих поклонников без поздравления с Новым годом. Певица без макияжа в компании своих дочек записала видео.
Читайте также: Санта Димопулос поразила стройной фигурой в белом купальнике
"С наступающим! Этот год был прекрасен, великолепен! Даже жаль что он уходит..., но следующий будет ещё лучше , будем в это верить ,и будет так! У кого был не очень, отпускайте! Пусть будет радость! Люблю вас , Мои!", - написала артистка.
С наступающим! Этого год был прекрасен, великолепен! Даже жаль что он уходит..., но следующий будет ещё лучше , будем в это верить ,и будет так! У кого был не очень, отпускайте! Пусть будет радость! Люблю вас , Мои!Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter23920
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