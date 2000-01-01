Оля Полякова без макияжа и с детьми поздравила всех с новым годом

Оля Полякова не смогла оставить своих поклонников без поздравления с Новым годом. Певица без макияжа в компании своих дочек записала видео."С наступающим! Этот год был прекрасен, великолепен! Даже жаль что он уходит..., но следующий будет ещё лучше , будем в это верить ,и будет так! У кого был не очень, отпускайте! Пусть будет радость! Люблю вас , Мои!", - написала артистка.