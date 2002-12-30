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Раздел: Культура  
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Свежий кадр: Катя Осадчая похвасталась стильным образом

Свежий кадр: Катя Осадчая похвасталась стильным образомПоклонники восхищены.

Катя Осадчая посетила Национальный музей искусств Богдана и Барвары Ханенко, где сфотографировалась и потом выставила снимок в Инстаграм. Буквально за несколько часов более 31 тысячи пользователей соцсети оценили фото телеведущей при помощи лайков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Для выхода в свет Катя Осадчая выбрала стильный черный костюм и дополнила его модной сумочкой, а также скромным колье. В комментариях мелькают одни комплименты: «Катюша, как всегда, «the best»!!!», «Катя, Ви неймовірна! Красива, харизматична, розумна, талановита і водночас ніжна! Будьте щаслива!», «Катя, Ви надзвичайно витончена і ніжна на цьому фото!», «Катенька, Вы просто супер!!! Такая звездочка!!!».

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К слову, этой фотографией Катя Осадчая окончательно ввела в заблуждение своих поклонников, потому как на нем не видно выпирающего животика, а ей уже несколько месяцев приписывают третью беременность.

Свежий кадр: Катя Осадчая похвасталась стильным образом
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 Теги: Катя Осадчая, культура

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Сегодня, 20:28 » Автор: Наталия Невская
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