Раздел: Культура
Джессика Альба показала, как выглядит после родов
Это уже третий ребенок актрисы.
Актриса Джессика Альба продемонстрировала роскошный внешний вид через пару дней после рождения третьего ребенка – сына Хэйса, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.
Накануне новогодней ночи в жизни Джессики Альбы случилось радостное событие: 36-летняя актриса стала многодетной мамой.
Своему любимому мужу, 38-летнему кинопродюсеру Кэшу Уоррену, Джессика родила крепкого и здорового сына. Мальчика пара решила назвать Хэйсом.
Спустя всего пару дней после родов Альба опубликовала в Instagram-Stories собственную фотографию, на которой невозможно не заметить, что она выглядит просто потрясающе.
"Горячий душ и немного макияжа заставили снова почувствовать себя человеком", – подписала фотографию счастливая новоиспеченная мама.
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Напомним, в браке со своим супругом Кэшем Джессика уже состоит более 9 лет. За это время в их семье родилось две дочки: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер
Актриса Джессика Альба продемонстрировала роскошный внешний вид через пару дней после рождения третьего ребенка – сына Хэйса, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.
Накануне новогодней ночи в жизни Джессики Альбы случилось радостное событие: 36-летняя актриса стала многодетной мамой.
Своему любимому мужу, 38-летнему кинопродюсеру Кэшу Уоррену, Джессика родила крепкого и здорового сына. Мальчика пара решила назвать Хэйсом.
Спустя всего пару дней после родов Альба опубликовала в Instagram-Stories собственную фотографию, на которой невозможно не заметить, что она выглядит просто потрясающе.
"Горячий душ и немного макияжа заставили снова почувствовать себя человеком", – подписала фотографию счастливая новоиспеченная мама.
Читайте также: Джессика Альба показала, как добиться идеальной фигуры
Напомним, в браке со своим супругом Кэшем Джессика уже состоит более 9 лет. За это время в их семье родилось две дочки: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер
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