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Раздел: Культура  
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Джессика Альба показала, как выглядит после родов

Джессика Альба показала, как выглядит после родовЭто уже третий ребенок актрисы.

Актриса Джессика Альба продемонстрировала роскошный внешний вид через пару дней после рождения третьего ребенка – сына Хэйса, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.

Накануне новогодней ночи в жизни Джессики Альбы случилось радостное событие: 36-летняя актриса стала многодетной мамой.

Джессика Альба показала, как выглядит после родов


Своему любимому мужу, 38-летнему кинопродюсеру Кэшу Уоррену, Джессика родила крепкого и здорового сына. Мальчика пара решила назвать Хэйсом.

Джессика Альба показала, как выглядит после родов


Спустя всего пару дней после родов Альба опубликовала в Instagram-Stories собственную фотографию, на которой невозможно не заметить, что она выглядит просто потрясающе.

"Горячий душ и немного макияжа заставили снова почувствовать себя человеком", – подписала фотографию счастливая новоиспеченная мама.

Джессика Альба показала, как выглядит после родов


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Напомним, в браке со своим супругом Кэшем Джессика уже состоит более 9 лет. За это время в их семье родилось две дочки: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер
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 Теги: Джессика Альба, роды

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Сегодня, 20:21 » Автор: Анна Мартынова
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