Вера Брежнева изумила фигурой в купальнике

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Давненько Вера Брежнева не баловала своих фанатов пляжными фото или снимками в белье, но на этот раз она превзошла себя и похвасталась фотографией, на которой запечатлена в купальнике.Подписала фото Вера Брежнева так: "Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу!". Позитивный настрой певицы передается через экран, поэтому фолловеры не поскупились на лайки - за час в Инстаграме новую фотографию Веры оценили более 73 тысяч человек.В комментариях Брежневу, как всегда, одарили приятными комплиментами, но были и те, кому не понравилась "чрезмерная худоба" артистки.