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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева изумила фигурой в купальнике

Вера Брежнева изумила фигурой в купальнике Певица улетела на отдых в Лос-Анджелес.

Давненько Вера Брежнева не баловала своих фанатов пляжными фото или снимками в белье, но на этот раз она превзошла себя и похвасталась фотографией, на которой запечатлена в купальнике.

Подписала фото Вера Брежнева так: "Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу!". Позитивный настрой певицы передается через экран, поэтому фолловеры не поскупились на лайки - за час в Инстаграме новую фотографию Веры оценили более 73 тысяч человек.

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В комментариях Брежневу, как всегда, одарили приятными комплиментами, но были и те, кому не понравилась "чрезмерная худоба" артистки.

Вера Брежнева изумила фигурой в купальнике
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 Теги: Вера Брежнева, фигура, купальник

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Сегодня, 09:26 » Автор: Валерия Янобекова
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