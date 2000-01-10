Раздел: Культура
Вера Брежнева изумила фигурой в купальнике
Певица улетела на отдых в Лос-Анджелес.
Давненько Вера Брежнева не баловала своих фанатов пляжными фото или снимками в белье, но на этот раз она превзошла себя и похвасталась фотографией, на которой запечатлена в купальнике.
Подписала фото Вера Брежнева так: "Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу!". Позитивный настрой певицы передается через экран, поэтому фолловеры не поскупились на лайки - за час в Инстаграме новую фотографию Веры оценили более 73 тысяч человек.
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В комментариях Брежневу, как всегда, одарили приятными комплиментами, но были и те, кому не понравилась "чрезмерная худоба" артистки.
Давненько Вера Брежнева не баловала своих фанатов пляжными фото или снимками в белье, но на этот раз она превзошла себя и похвасталась фотографией, на которой запечатлена в купальнике.
Подписала фото Вера Брежнева так: "Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу!". Позитивный настрой певицы передается через экран, поэтому фолловеры не поскупились на лайки - за час в Инстаграме новую фотографию Веры оценили более 73 тысяч человек.
Читайте также: Звезда фильма "Любовь в большом городе" показала аппетитную фигуру
В комментариях Брежневу, как всегда, одарили приятными комплиментами, но были и те, кому не понравилась "чрезмерная худоба" артистки.
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