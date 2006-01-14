Анна Курникова заинтриговала снимком с младенцем

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В декабре прошлого года в СМИ распространилась информация о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Более того, теннисистка родила возлюбленному "королевскую двойню", то есть мальчика и девочку.В Инстаграме счастливые родители долго не показывали совместных фотографий или снимков своих детей, но накануне вечером Анна выложила свежее фото с младенцем, которое подписала так: "My Sunshine".Фолловеры стали расспрашивать Курникову о том, где второй ребенок и есть ли он вообще. Количество лайков под новым фото Анны с малышом за несколько часов выросло до 200 с лишним тысяч.Успокоил фанатов глава семейства Энрике Иглесиас, выложив в свой аккаунт еще одно фото с младенцем. Певец оставил такое же сообщение, как и его любимая женщина, под снимком: "My Sunshine". Подписчики предположили, что Курникова сфотографировалась с сыном, а Иглесиас - с дочерью.