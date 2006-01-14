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Раздел: Культура  
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Анна Курникова заинтриговала снимком с младенцем

Анна Курникова заинтриговала снимком с младенцемТеннисистка показала фото только с одним малышом.

В декабре прошлого года в СМИ распространилась информация о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Более того, теннисистка родила возлюбленному "королевскую двойню", то есть мальчика и девочку.

В Инстаграме счастливые родители долго не показывали совместных фотографий или снимков своих детей, но накануне вечером Анна выложила свежее фото с младенцем, которое подписала так: "My Sunshine".

Фолловеры стали расспрашивать Курникову о том, где второй ребенок и есть ли он вообще. Количество лайков под новым фото Анны с малышом за несколько часов выросло до 200 с лишним тысяч.

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Успокоил фанатов глава семейства Энрике Иглесиас, выложив в свой аккаунт еще одно фото с младенцем. Певец оставил такое же сообщение, как и его любимая женщина, под снимком: "My Sunshine". Подписчики предположили, что Курникова сфотографировалась с сыном, а Иглесиас - с дочерью.

Анна Курникова заинтриговала снимком с младенцем

Анна Курникова заинтриговала снимком с младенцем
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 Теги: Анна Курникова, младенец

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Сегодня, 09:26 » Автор: Валерия Янобекова
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