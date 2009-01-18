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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в обтягивающем платье

Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в обтягивающем платьеЕще та штучка!

Фанаты в восторге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

В микроблоге Даши Астафьевой появилась новая фотография. Автором снимка стал Артем Долженко.

На фото Даша позирует в закрытом черном платье с длинными рукавами. Облегающий наряд подчеркивает женственные формы исполнительницы и выглядит очень соблазнительно.

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Отметим, что свой образ Даша дополнила лишь ярким макияжем и лаконичными серьгами.

Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в обтягивающем платье
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 Теги: Даша Астафьева, культура

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Сегодня, 21:32 » Автор: Наталия Невская
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