Раздел: Культура
Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в обтягивающем платье
Еще та штучка!
Фанаты в восторге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
В микроблоге Даши Астафьевой появилась новая фотография. Автором снимка стал Артем Долженко.
На фото Даша позирует в закрытом черном платье с длинными рукавами. Облегающий наряд подчеркивает женственные формы исполнительницы и выглядит очень соблазнительно.
Читайте также: Алан Бадоев разочаровал поклонников постаревшей внешностью
Отметим, что свой образ Даша дополнила лишь ярким макияжем и лаконичными серьгами.
Фанаты в восторге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
В микроблоге Даши Астафьевой появилась новая фотография. Автором снимка стал Артем Долженко.
На фото Даша позирует в закрытом черном платье с длинными рукавами. Облегающий наряд подчеркивает женственные формы исполнительницы и выглядит очень соблазнительно.
Читайте также: Алан Бадоев разочаровал поклонников постаревшей внешностью
Отметим, что свой образ Даша дополнила лишь ярким макияжем и лаконичными серьгами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2630
0
Оставьте свой комментарий