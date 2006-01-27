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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном боди

Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном бодиДевушка давно вернулась в прежнюю форму.

32-летняя Ирина Шейк продолжает представлять бренд Intimissimi – одну из новинок бельевой марки она продемонстрировала в соцсети. Супермодель поделилась с фолловерами в Instagram селфи, сфотографиров в себя в черном кружевном боди из новой коллекции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.

Российская модель на протяжении нескольких лет является лицом итальянской бельевой марки и каждый сезон участвует в ее рекламных кампаниях. К примеру, в прошлом году Ирина не пропустила шоу Intimissimi On Ice 2017 в Вероне.

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Ну а папарацци рассказывают о другой стороне жизни Шейк. На этой неделе они запечатлели ее вместе с Брэдли Купером и десятимесячной дочкой на пляже в Лос-Анджелесе.

Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном боди
Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном боди
Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном боди
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 Теги: Ирина Шейк, боди

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Сегодня, 10:32 » Автор: Анна Мартынова
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