Раздел: Культура
Ирина Шейк не постеснялась сделать селфи в прозрачном боди
Девушка давно вернулась в прежнюю форму.
32-летняя Ирина Шейк продолжает представлять бренд Intimissimi – одну из новинок бельевой марки она продемонстрировала в соцсети. Супермодель поделилась с фолловерами в Instagram селфи, сфотографиров в себя в черном кружевном боди из новой коллекции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Российская модель на протяжении нескольких лет является лицом итальянской бельевой марки и каждый сезон участвует в ее рекламных кампаниях. К примеру, в прошлом году Ирина не пропустила шоу Intimissimi On Ice 2017 в Вероне.
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Ну а папарацци рассказывают о другой стороне жизни Шейк. На этой неделе они запечатлели ее вместе с Брэдли Купером и десятимесячной дочкой на пляже в Лос-Анджелесе.
32-летняя Ирина Шейк продолжает представлять бренд Intimissimi – одну из новинок бельевой марки она продемонстрировала в соцсети. Супермодель поделилась с фолловерами в Instagram селфи, сфотографиров в себя в черном кружевном боди из новой коллекции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Российская модель на протяжении нескольких лет является лицом итальянской бельевой марки и каждый сезон участвует в ее рекламных кампаниях. К примеру, в прошлом году Ирина не пропустила шоу Intimissimi On Ice 2017 в Вероне.
Читайте также: Ирина Шейк не постеснялась показать нижнее белье
Ну а папарацци рассказывают о другой стороне жизни Шейк. На этой неделе они запечатлели ее вместе с Брэдли Купером и десятимесячной дочкой на пляже в Лос-Анджелесе.
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