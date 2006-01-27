Раздел: Культура
Ким Кардашьян не постеснялась показать оголенную грудь
Звезда вспомнила шальную молодость.
Звезда шоу «Семейство Кардашьян» выставила старую фотографию в очень пикантном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua
Фотография 2008 года и молодая Ким — зрелище очень интересное: селебрити почти голая позирует фотографу.
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Звезда зачастила с откровенными фотографиями, что не совсем подходит созданному для неё имиджу.
Звезда шоу «Семейство Кардашьян» выставила старую фотографию в очень пикантном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua
Фотография 2008 года и молодая Ким — зрелище очень интересное: селебрити почти голая позирует фотографу.
Читайте также: Ким Кардашьян не постеснялась позировать без нижнего белья
Звезда зачастила с откровенными фотографиями, что не совсем подходит созданному для неё имиджу.
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