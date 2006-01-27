» » Ким Кардашьян не постеснялась показать оголенную грудь
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашьян не постеснялась показать оголенную грудь

Ким Кардашьян не постеснялась показать оголенную грудь Звезда вспомнила шальную молодость.

Звезда шоу «Семейство Кардашьян» выставила старую фотографию в очень пикантном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua

Фотография 2008 года и молодая Ким — зрелище очень интересное: селебрити почти голая позирует фотографу.

Читайте также: Ким Кардашьян не постеснялась позировать без нижнего белья

Звезда зачастила с откровенными фотографиями, что не совсем подходит созданному для неё имиджу.

Ким Кардашьян не постеснялась показать оголенную грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашьян, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
     79
     0

Похожие новости по теме

Ким Кардашьян не постеснялась позировать без нижнего белья Ким Кардашьян не постеснялась позировать без нижнего белья

Звезда вернулась к откровенным кадрам.

Ким Кардашьян не постеснялась «засветить» свой целлюлит Ким Кардашьян не постеснялась «засветить» свой целлюлит

Светская львица выглядит не лучшим образом.

Младшая сестра Кардашьян не постеснялась оголить «пятую точку» Младшая сестра Кардашьян не постеснялась оголить «пятую точку»

Фото за 13 часов собрало свыше 1,5 миллионов лайков в Instagram.

Сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свои прелести в пикантном наряде Сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свои прелести в пикантном наряде

Хлое Кардашьян сверкнула стройной фигурой.

Ким Кардашьян опубликовала обнаженное фото Ким Кардашьян опубликовала обнаженное фото

Звезда реалити-шоу сделала провокационное селфи.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх