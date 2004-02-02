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Раздел: Культура  
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Оля Полякова подчеркнула "пятую точку" латексным платьем

Оля Полякова подчеркнула "пятую точку" латексным платьемПевица получила премию "Самая красивая женщина-2018" от журнала "Viva!".

Оля Полякова появилась на красной дорожке премии "Viva! Найкрасивіші-2018" в латексном платье, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Но самое интересное - это то, что Ольга на один вечер изменила цвет волос, надев голубой парик, и тем самым стала похожей на русалочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Слухи о третьей беременности звезды украинского шоу-бизнеса тут же исчерпали сами себя, так как облегающее платье эффектно обтянуло талию Ольги.

На своей страничке в Инстаграме Суперблондинка поделилась фотографиями с церемонии вручения премий "Viva!", где одержала победу в номинации "Самая красивая".

Подписала фотки Полякова так: "Самая красивая... по версии Viva!" и "Спасибо люди! А о вечеринке помню! Будет! Сейчас вычисляю 50 самых активных голосовальщиков! Но спасибо всем без исключения!)".

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В комментариях под фото фанаты Поляковой отметили, что ее победа заслуженная и долгожданная.

Оля Полякова подчеркнула "пятую точку" латексным платьем
Оля Полякова подчеркнула "пятую точку" латексным платьем
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 Теги: Оля Полякова, латекс

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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