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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева поразила новым имиджем

Жанна Бадоева поразила новым имиджемТелеведущая решила… отпускать бороду.

Жанна Бадоева – известная юмористка. Поэтому ее решение отпускать бороду, потому что это модно, не удивило, а лишь позабавило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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На фото Жанна сидит в кресле у парикмахера и в качестве «бороды» примеряет свои волосы. Подписчики в восторге от юмора своей любимицы.

Жанна Бадоева поразила новым имиджем
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 Теги: Жанна Бадоева, Орел и Решка

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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