Раздел: Культура
Жанна Бадоева поразила новым имиджем
Телеведущая решила… отпускать бороду.
Жанна Бадоева – известная юмористка. Поэтому ее решение отпускать бороду, потому что это модно, не удивило, а лишь позабавило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
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На фото Жанна сидит в кресле у парикмахера и в качестве «бороды» примеряет свои волосы. Подписчики в восторге от юмора своей любимицы.
Жанна Бадоева – известная юмористка. Поэтому ее решение отпускать бороду, потому что это модно, не удивило, а лишь позабавило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Жанна Бадоева поразила красотой в блестящем наряде
На фото Жанна сидит в кресле у парикмахера и в качестве «бороды» примеряет свои волосы. Подписчики в восторге от юмора своей любимицы.
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