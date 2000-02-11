Раздел: Культура
Мария Яремчук удивила неожиданным образом
Певица разместила уже несколько снимков в новом имидже.
Дредлоки стали популярными в еще в конце 80-х, когда хип-хоп музыка была на вершине своей популярности. Позже многие знаменитости примеряли на себя необычную прическу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Так, с дредами можно было увидеть Анджелину Джоли, Шакиру, Пинк, Леди Гагу и даже Джастина Бибера. А теперь сделать необычную прическу решилась и украинская артистка Мария Яремчук.
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Для себя Мария выбрала достаточно длинные дредлоки, которые она собирает в хвост. Как оказалось, с дредами смотрятся круто не только спортивные образы, но и вечерние платья и даже строгие костюмы. Что скажете, как вам новая прическа Марии?
Дредлоки стали популярными в еще в конце 80-х, когда хип-хоп музыка была на вершине своей популярности. Позже многие знаменитости примеряли на себя необычную прическу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Так, с дредами можно было увидеть Анджелину Джоли, Шакиру, Пинк, Леди Гагу и даже Джастина Бибера. А теперь сделать необычную прическу решилась и украинская артистка Мария Яремчук.
Читайте также: Мария Яремчук удивила фанатов необычным образом
Для себя Мария выбрала достаточно длинные дредлоки, которые она собирает в хвост. Как оказалось, с дредами смотрятся круто не только спортивные образы, но и вечерние платья и даже строгие костюмы. Что скажете, как вам новая прическа Марии?
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