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Раздел: Культура  
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Мария Яремчук удивила неожиданным образом

Мария Яремчук удивила неожиданным образомПевица разместила уже несколько снимков в новом имидже.

Дредлоки стали популярными в еще в конце 80-х, когда хип-хоп музыка была на вершине своей популярности. Позже многие знаменитости примеряли на себя необычную прическу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Так, с дредами можно было увидеть Анджелину Джоли, Шакиру, Пинк, Леди Гагу и даже Джастина Бибера. А теперь сделать необычную прическу решилась и украинская артистка Мария Яремчук.

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Для себя Мария выбрала достаточно длинные дредлоки, которые она собирает в хвост. Как оказалось, с дредами смотрятся круто не только спортивные образы, но и вечерние платья и даже строгие костюмы. Что скажете, как вам новая прическа Марии?
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 Теги: Мария Яремчук, образ, имидж

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Сегодня, 00:30 » Автор: Едгар Букмирза
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