Раздел: Культура
Стали известны финалисты украинского отбора на Евровидение
Окончательный выбор участника будет сделан через неделю.
Сразу после окончания второго полуфинала, 17 февраля, на сцене столичного дома культуры КПИ состоялась жеребьевка участников финального выступления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты и Комментарии.
Имя артиста, который будет представлять Украину на «Евровидении-2018» в Португалии станет известно 24 февраля.
Первыми на сцену выйдет группа Kadnay. Затем по порядку: Tayanna, TheErised, Laud, Vilna. Завершит выступление конкурсантов в финале — Melovin.
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- Песня Melovina совершенно готова к «Евровидению», — сказал Андрей Данилко. — Его номер можно просто брать и переносить на сцену в Лиссабоне.
Сразу после окончания второго полуфинала, 17 февраля, на сцене столичного дома культуры КПИ состоялась жеребьевка участников финального выступления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты и Комментарии.
Имя артиста, который будет представлять Украину на «Евровидении-2018» в Португалии станет известно 24 февраля.
Первыми на сцену выйдет группа Kadnay. Затем по порядку: Tayanna, TheErised, Laud, Vilna. Завершит выступление конкурсантов в финале — Melovin.
Читайте также: Украинский певец представит Белоруссию на Евровидении-2018
- Песня Melovina совершенно готова к «Евровидению», — сказал Андрей Данилко. — Его номер можно просто брать и переносить на сцену в Лиссабоне.
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