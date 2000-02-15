Раздел: Культура
Хайди Клум ошарашила вульгарными фото
Модель решила вспомнить молодость.
44-летнюю немецкую супермодель Хайди Клум, которая недавно продемонстрировала пикантное фото в постели, раскритиковали за слишком откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Их модель опубликовала на личной странице в Instagram.
На двух раритетных черно-белых фотографиях Клум позирует полностью обнаженной на стуле. Однако образ она все же дополнила стильной маской и босоножками на шпильке.
Автором фотосессии стала фотограф Памела Хансон.
"Взрыв из прошлого: несколько моих работ с легендарной Памелой Хансон", - подписала один из снимков Хайди.
Некоторые поклонники модели высказали свое недовольство ее откровенными снимками, многие раскритиковали ню-образ знаменитости, отметив, что фотографии слишком пошлые.
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"Пожалуйста, наденьте одежду. Дети копируют вас", "Ведете себя как подросток, которым больше не являетесь. Собираетесь ли вы вырасти? Я боюсь, нет", "Я думаю, вы должны дважды взглянуть на картинку, прежде чем публиковать ее", - пишут модели в комментариях.
44-летнюю немецкую супермодель Хайди Клум, которая недавно продемонстрировала пикантное фото в постели, раскритиковали за слишком откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Их модель опубликовала на личной странице в Instagram.
На двух раритетных черно-белых фотографиях Клум позирует полностью обнаженной на стуле. Однако образ она все же дополнила стильной маской и босоножками на шпильке.
Автором фотосессии стала фотограф Памела Хансон.
"Взрыв из прошлого: несколько моих работ с легендарной Памелой Хансон", - подписала один из снимков Хайди.
Некоторые поклонники модели высказали свое недовольство ее откровенными снимками, многие раскритиковали ню-образ знаменитости, отметив, что фотографии слишком пошлые.
Читайте также: Супермодель Хайди Клум загорает топлес
"Пожалуйста, наденьте одежду. Дети копируют вас", "Ведете себя как подросток, которым больше не являетесь. Собираетесь ли вы вырасти? Я боюсь, нет", "Я думаю, вы должны дважды взглянуть на картинку, прежде чем публиковать ее", - пишут модели в комментариях.
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