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Раздел: Культура  
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Хайди Клум ошарашила вульгарными фото

Хайди Клум ошарашила вульгарными фотоМодель решила вспомнить молодость.

44-летнюю немецкую супермодель Хайди Клум, которая недавно продемонстрировала пикантное фото в постели, раскритиковали за слишком откровенные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Их модель опубликовала на личной странице в Instagram.

На двух раритетных черно-белых фотографиях Клум позирует полностью обнаженной на стуле. Однако образ она все же дополнила стильной маской и босоножками на шпильке.

Автором фотосессии стала фотограф Памела Хансон.

"Взрыв из прошлого: несколько моих работ с легендарной Памелой Хансон", - подписала один из снимков Хайди.

Некоторые поклонники модели высказали свое недовольство ее откровенными снимками, многие раскритиковали ню-образ знаменитости, отметив, что фотографии слишком пошлые.

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"Пожалуйста, наденьте одежду. Дети копируют вас", "Ведете себя как подросток, которым больше не являетесь. Собираетесь ли вы вырасти? Я боюсь, нет", "Я думаю, вы должны дважды взглянуть на картинку, прежде чем публиковать ее", - пишут модели в комментариях.

Хайди Клум ошарашила вульгарными фото
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 Теги: Хайди Клум, фото

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Сегодня, 13:50 » Автор: Анна Мартынова
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