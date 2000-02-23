Ким Кардашян поделилась пикантным снимком

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На этот раз 38-летняя многодетная Ким Кардашян сфотографировалась в белой юбке и бюстгальтере такого же цвета. Очень глубокое декольте еле скрыло грудь звезды реалити-шоу, точнее, она чуть не выпала из него.Прошло всего 4 часа с момента публикации этого фото, но уже почти миллион и двести тысяч пользователей социальной сети оценили его при помощи лайков. В комментариях Ким забрасывают комплиментами.Еще поклонники Ким обратили внимание, что длина ее волос резко укоротилась. В последнее время жена рэпера Канье Уэста частенько экспериментирует с прическами.