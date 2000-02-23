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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян поделилась пикантным снимком

Ким Кардашян поделилась пикантным снимкомАмериканская знаменитость снова потрясла инстаграм-пользователей откровенным нарядом.

На этот раз 38-летняя многодетная Ким Кардашян сфотографировалась в белой юбке и бюстгальтере такого же цвета. Очень глубокое декольте еле скрыло грудь звезды реалити-шоу, точнее, она чуть не выпала из него.

Прошло всего 4 часа с момента публикации этого фото, но уже почти миллион и двести тысяч пользователей социальной сети оценили его при помощи лайков. В комментариях Ким забрасывают комплиментами.

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Еще поклонники Ким обратили внимание, что длина ее волос резко укоротилась. В последнее время жена рэпера Канье Уэста частенько экспериментирует с прическами.

Ким Кардашян поделилась пикантным снимком
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 Теги: Ким Кардашян, грудь

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Сегодня, 15:31 » Автор: Валерия Янобекова
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