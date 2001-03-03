Наталья Могилевская показала "горячее" фото с прекрасным незнакомцем

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На своей страничке в Инстаграме певица похвасталась свежим снимком со своего концерта в одном из городов Украины. На этой фотке Могилевская запечатлена в танце с красивым мужчиной.Подписала Наталья новое фото такими словами благодарности: "Спасибо, Всем! Впереди Николаев, Херсон, Полтава... Люблю Вас! С наступающим)". Также, певица отметила танцора и хореографа Дмитрия Жука, с которым, собственно, и исполняла этот горячий танец на своем концерте.Красивые ноги Натальи Могилевской были по достоинству оценены ее фолловерами, таким образом всего за час после публикации свежее фото артистки лайкнули почти 8 тысяч человек.