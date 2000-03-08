Раздел: Культура
Марк Хэмилл похвастался звездой на Аллее Славы
Актер получил свою звезду, чему был очень рад.
Актер Марк Хэмилл, который наиболее известен по роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме "Звездные войны" и озвучиванию Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Голливуде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В церемонии открытия звезды на Аллее славы приняли участие режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Хэмилл.
Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса.
Читайте также: Звезда Дэниела Рэдклиффа появилась на Аллее славы в Голливуде
Помимо "Звездных войн" Хэмилл снялся в триллере "Ночной попутчик", военной драме "Поверженные", фильме-комиксе "Гайвер", мистической мелодраме "Любовь и магия". Успешную карьеру актера кино Хэмилл совмещал с выступлениями на Бродвее — он дебютировал в пьесе "Человек-слон". Большую известность в театральном амплуа актеру принесла роль Моцарта в спектакле "Амадей". Сначала он играл во втором составе, с которым актер гастролировал по США, а потом его перевели в основной состав.
Актер Марк Хэмилл, который наиболее известен по роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме "Звездные войны" и озвучиванию Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Голливуде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В церемонии открытия звезды на Аллее славы приняли участие режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Хэмилл.
Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса.
Читайте также: Звезда Дэниела Рэдклиффа появилась на Аллее славы в Голливуде
Помимо "Звездных войн" Хэмилл снялся в триллере "Ночной попутчик", военной драме "Поверженные", фильме-комиксе "Гайвер", мистической мелодраме "Любовь и магия". Успешную карьеру актера кино Хэмилл совмещал с выступлениями на Бродвее — он дебютировал в пьесе "Человек-слон". Большую известность в театральном амплуа актеру принесла роль Моцарта в спектакле "Амадей". Сначала он играл во втором составе, с которым актер гастролировал по США, а потом его перевели в основной состав.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
266
0
Оставьте свой комментарий