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Раздел: Культура  
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Марк Хэмилл похвастался звездой на Аллее Славы

Марк Хэмилл похвастался звездой на Аллее СлавыАктер получил свою звезду, чему был очень рад.

Актер Марк Хэмилл, который наиболее известен по роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме "Звездные войны" и озвучиванию Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

В церемонии открытия звезды на Аллее славы приняли участие режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Хэмилл.

Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса.

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Помимо "Звездных войн" Хэмилл снялся в триллере "Ночной попутчик", военной драме "Поверженные", фильме-комиксе "Гайвер", мистической мелодраме "Любовь и магия". Успешную карьеру актера кино Хэмилл совмещал с выступлениями на Бродвее — он дебютировал в пьесе "Человек-слон". Большую известность в театральном амплуа актеру принесла роль Моцарта в спектакле "Амадей". Сначала он играл во втором составе, с которым актер гастролировал по США, а потом его перевели в основной состав.

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 Теги: Марк Хэмилл, звезда, Аллея славы

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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