Жена Майкла Дугласа похвасталась совместным снимком

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Кетрин Зета-Джонс является одной из самых продвинутых пользователей Инстаграма среди голливудских знаменитостей. Она регулярно выкладывает в социальную сеть свои и совместные с мужем фото.На этот раз актриса показала, чем занималась с мужем с самого утра. Как видно на фото, Майкл Дуглас с супругой покатались на лыжах по заснеженным горным склонам, что осчастливило их, а также фанатов, подписанных на аккаунт Кэтрин.Буквально за несколько часов после публикации этой семейной фотографии Дугаласа и Зеты-Джонс почти 40 тысяч инстаграм-пользователей успели поставить лайки.