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Раздел: Культура  
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Жена Майкла Дугласа похвасталась совместным снимком

Жена Майкла Дугласа похвасталась совместным снимком Голливудская актерская семья активно проводит свободное время.

Кетрин Зета-Джонс является одной из самых продвинутых пользователей Инстаграма среди голливудских знаменитостей. Она регулярно выкладывает в социальную сеть свои и совместные с мужем фото.

На этот раз актриса показала, чем занималась с мужем с самого утра. Как видно на фото, Майкл Дуглас с супругой покатались на лыжах по заснеженным горным склонам, что осчастливило их, а также фанатов, подписанных на аккаунт Кэтрин.

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Буквально за несколько часов после публикации этой семейной фотографии Дугаласа и Зеты-Джонс почти 40 тысяч инстаграм-пользователей успели поставить лайки.

Жена Майкла Дугласа похвасталась совместным снимком
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 Теги: Дуглас, Зета-Джонс, лыжи

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Сегодня, 12:34 » Автор: Валерия Янобекова
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