Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались после трех лет отношений

Знаменитости написали о своём решении в социальных сетях.



Отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика начались в конце 2015 года. Летом 2016 появились слухи о том, что пара рассталась, а вслед за ними — информация о том, что Джиджи и Зейн начали жить вместе, сообщает



И все же, спустя два года отношений, бывшие влюбленные больше не вместе, и это официально. Джиджи и Зейн опубликовали сообщение о брейкапе в своих twitter-аккаунтах.



«Заявления о разрыве всегда кажутся обезличенными, потому что все, что переживают двое людей за несколько лет, на самом деле, просто невозможно выразить словами. Я всегда буду благодарна за ту любовь, то время и те жизненные уроки, которые мы разделили с З. Я желаю ему всего самого лучшего и буду поддерживать его как друга, которого безгранично люблю. А насчет будущего — все будет так, как должно», – пишет Джиджи.



«У нас с Джиджи были невероятно значимые, приятные и полные любви отношения. Я испытываю огромное уважение и любовь к ней, как к другу и как к женщине. Ее душа — особенная», – добавляет Зейн.



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К слову, несмотря на все уважение, Зейн уже отписался от Хадид в instagram. Но все же, на память о бывшей девушке у певца осталась татуировка с изображением глаз Джиджи. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика начались в конце 2015 года. Летом 2016 появились слухи о том, что пара рассталась, а вслед за ними — информация о том, что Джиджи и Зейн начали жить вместе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HarpersBazaar И все же, спустя два года отношений, бывшие влюбленные больше не вместе, и это официально. Джиджи и Зейн опубликовали сообщение о брейкапе в своих twitter-аккаунтах.«Заявления о разрыве всегда кажутся обезличенными, потому что все, что переживают двое людей за несколько лет, на самом деле, просто невозможно выразить словами. Я всегда буду благодарна за ту любовь, то время и те жизненные уроки, которые мы разделили с З. Я желаю ему всего самого лучшего и буду поддерживать его как друга, которого безгранично люблю. А насчет будущего — все будет так, как должно», – пишет Джиджи.«У нас с Джиджи были невероятно значимые, приятные и полные любви отношения. Я испытываю огромное уважение и любовь к ней, как к другу и как к женщине. Ее душа — особенная», – добавляет Зейн.К слову, несмотря на все уважение, Зейн уже отписался от Хадид в instagram. Но все же, на память о бывшей девушке у певца осталась татуировка с изображением глаз Джиджи.



